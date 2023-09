Katholische Kirchengemeinde spendet 1000 Euro für Herzenswünsche

Wetzlar. Die katholische Kirchengemeinde „Unsere Liebe Frau Wetzlar“ unterstützt das Malteser-Projekt „Herzenswunschkrankenwagen“ mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro. Der „Herzenswunschkrankenwagen“ (HWK) bringt Menschen, die sich am Ende Ihres Lebens befinden, noch einmal an einen Ort ihrer Wahl. Das Projekt wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen, eine erste Fahrt gab es bereits. Die Nachfrage ist nach Angaben der Malteser hoch, es fehlt jedoch noch ein geeignetes Fahrzeug.