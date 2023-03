Kerstin Holzer liest

Wetzlar. Die Schnitzlersche Buchhandlung lädt am Dienstag, 16. Mai, um 19 Uhr, zu einer Lesung mit der Autorin Kerstin Holzer in die Hospitalkirche am Haarplatz ein. Holzer liest aus ihrem neuen Buch „,Monascella“, in dem sie auf Spurensuche zu Monika Mann, der mittleren Tochter Thomas Manns geht. Karten zum Preis von sieben Euro gibt es in der Schnitzlerschen Buchhandlung, telefonisch unter 06441-45101, per E-Mail an info@schnitzler-buch.de oder an der Abendkasse.