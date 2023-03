Kind an Gleisen? Bahnstrecke bei Herborn und Sinn gesperrt

Laut Pressesprecher Klaus Arend von der Bundespolizeiinspektion in Kassel hatte ein Lokführer am Mittwochabend gegen 18 Uhr berichtet, dass sich zwischen Herborn und Sinn ein Kind in der Nähe der Gleise befinde. Daraufhin rückten Beamte des Bundespolizeireviers Gießen mit Blaulicht und Martinshorn an die Bahnstrecke aus, die überdies auf dem betroffenen Abschnitt vorsichtshalber gesperrt wurde.