Kinderaugen strahlen lassen

LEUN/SCHÖFFENGRUND/WETZLAR. (red). Dieses Jahr hat die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Wetzlar und Leun insgesamt 870 Päckchen für Kinder in Osteuropa gesammelt. Darauf haben die Sammelstellenleiterinnen Beate Herbert (Schöffengrund) und Susann Schweitzer (Leun) hingewiesen. Die Pakete treten nun ihre Reise zu Bestimmungsorten in Osteuropa an.