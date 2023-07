Kinderferienprogramm im Forum Wetzlar

Wetzlar. Für Kinder von 3 bis 10 Jahren bietet das Forum Wetzlar in der Zeit vom Montag, 7. August, bis Samstag, 12. August, täglich von 12 bis 17 Uhr eine Sommer-Bastelstube an. Die Kinder können in der ganzen Woche an täglich wechselnden Bastelaktionen teilnehmen, wie Windräder bauen, Sommerlichter und -karten basteln oder Frisbees und Freizeittaschen kreativ und bunt gestalten. Die gebastelten oder gestalteten Kreationen können im Anschluss mit nach Hause genommen werden. Je nach Alter und Interesse können die kleinen Besucher neben den vielfältigen Bastelaktionen auch Sommergeschichten hören, lustige Quizze machen, sommerliche Bilder malen oder in Fühlkästen Urlaubsgegenstände erraten. Und natürlich fehlt bei den vielfältigen Aktivitäten auch Kinderschminken nicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es auf www.forum-wetzlar.de.