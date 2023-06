Kinderferienwoche der FeG Wetzlar

Wetzlar. Mit 22 Workshops stehen Kindern zwischen 6 und 11 Jahren eine große Auswahl an Aktionen, ob Basteln, Fußball oder Detektivgeschichten aus der Bibel und vieles mehr, während der Sommerferien zur Verfügung. Die Kinderferienwoche der Freien Evangelischen Gemeinde Wetzlar (FeG) findet vom 24. bis 28. Juli, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Gemeindehäuser, Im Amtmann 6 und 12 statt. Bis auf einzelne Workshops ist die Teilnahme kostenlos. Am Freitag, 28. Juli, gibt es statt eines Workshops ein großes Schmugglerspiel für alle. Ab 16.30 Uhr sind die Familien der Kinder dann herzlich zu einem kleinen Abschlussfest eingeladen. Weitere Informationen und Anmeldung online auf www.feg-wetzlar.de/kfw.