Wetzlar. Die Kinderführung mit kriminalistischer Schnitzeljagt „Die Geheimschränke im Palais Papius“ in der Sammlung Lemmers-Danforth findet am Samstag, 22. April, 14 Uhr im Palais Papius, Kornblumengasse 1 statt. Anmeldung bis Donnerstag, 20. April unter Telefon 06441-99-4131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de.