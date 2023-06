Wetzlar. Am Samstag, den 10. Juni bietet die Tourist-Information die Kinderkostümführung „Bommel und die Beutelsucher“ an. Kinder im Grundschulalter werden vom Knecht Bommel, gespielt von Dieter Dörfler, mit auf eine Entdeckungsreise in die Geschichte Wetzlars genommen. Treffpunkt zur einstündigen interaktiven Führung um 15 Uhr ist der Säuturm in der Turmstraße. Karten sind zum Preis von fünf Euro in der Tourist-Information, Domplatz 8, Telefon 06441-997755, sowie bei vielen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.wetzlar-tourismus.de erhältlich. Eine Voranmeldung ist erforderlich.