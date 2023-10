„Kinderkulturtage“ in den Herbstferien

Wetzlar. Auch in diesem Jahr laden die Wetzlarer Kinderkulturtage des städtischen Jugendamtes Kinder und Jugendliche von Montag, 23. bis Freitag, 27. Oktober zu Aktionen und Bildungsangeboten ein. Zum Programm gehören ein Radio-Workshop mit dem Evangeliumsrundfunk, eine Schreibwerkstatt unter dem Motto „Ferien im Land der Fantasie“, ein kreativer Mal-Workshop mit Leinwand und Stoffen und ein Graffiti Workshop. Außerdem gibt es eine Tagesfahrt nach Eisenach, eine Stadtführung „Bommel und die Beutelsucher“, kreative Herbstwerkstätten - in denen vieles für Herbst und Winter gebastelt werden kann - und eine Aktion mit Studium Plus zum Thema Roboter, VR-Brille und 3D Drucker. Das Programm und Informationen zur Anmeldung sind online auf www.juki-wetzlar.de zu finden. Kontakt: Jugendamt Wetzlar, Abteilung Kinder- und Jugendbildung, Telefon: 06441-995165.