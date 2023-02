Kinderrechte in Aktion

Wetzlar. Der Arbeitskreis Kinder- und Jugendrechte in Aktion lädt am Montag, 27. Februar, von 17.30 bis 19 Uhr zu einer digitalen Infoveranstaltung ein, um Institutionen und Vereine, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zu informieren, wie spannend und wertvoll es sein kann, sich in einem Projekt gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen dem Thema Kinder- und Jugendrechten zu widmen. Um Anmeldung (unter Datum 27. Februar zu finden) auf www.wetzlar.de/fortbildung wird gebeten. Die Zugangsdaten werden in der Woche vor der Veranstaltung versendet. Rückfragen sind unter Telefon 06441-995167 möglich.