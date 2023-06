Kinderworkshop - Das „Ich“ malen

Wetzlar. Ein Selfie mal anders, im Stadtmuseum Wetzlar. Beim Kinderworkshop mit Kunstpädagogin Alexandra Chernova am Samstag, 10. Juni, von 14 bis 15 Uhr, lernen Kinder ab 8 Jahren nicht nur, wie man früher Gesichter gezeichnet hat, sondern auch, wie man durch ungewöhnliche Techniken ganz eigene, bunte Porträts anfertigen kann. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kostenbeitrag beträgt zehn Euro (inkl. Eintritt und Material). Um Anmeldung bei der Museumsverwaltung, bis Donnerstag, 8. Juni, telefonisch unter 06441-994131 oder per Mail an museum@wetzlar.de wird gebeten.