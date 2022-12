Wetzlar: Kirche unterstützt Tafel mit 10.000 Euro extra

Nach Angaben von Mayer unterstützt die Tafel pro Jahr rund 3700 Menschen in Wetzlar und im Lahn-Dill-Kreis über die Tafelläden in Wetzlar sowie in den Ausgabestellen Aßlar und Braunfels. Darüber hinaus versorge das Logistikzentrum der Tafel an der Nordseite des Wetzlarer Bahnhofs insgesamt 57 Tafeln in ganz Hessen mit Waren. Auch dafür sei das neue Kühlfahrzeug dann im Einsatz.