Kirchengemeinde bietet Fastenkurs an

Wetzlar. Die Evangelische Kirchengemeinde Niedergirmes bietet ab Sonntag, 26. Februar bis Sonntag, 5. März einen Fastenkurs an. Es handelt sich um ein Heilfasten nach Otto Buchinger, das bedeutet, dass eine Woche lang nichts gegessen, aber drei Liter am Tag getrunken werden. Abends gibt es täglich ein Treffen für eine Stunde zum Austausch, auf eine Tasse Tee, zur Andacht, Singen und Meditation. Die Leitung haben Pfarrer i. R. Eberhard Arnold und Pfarrerin Ellen Wehrenbrecht. Anmeldungen erfolgen bei Ellen Wehrenbrecht, Telefon 06441-4450879 oder am Informationsabend am Mittwoch, 22. Februar, um 19 Uhr in der Christuskirche.