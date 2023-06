Klarinetten bezaubern Wetzlar

In der ersten Runde wurden der Jury, besetzt mit Professor Johannes Gmeinder (Leipzig), Professor Georg Arzberger (München), Michael Schmidt (Staatstheater Darmstadt und HfMT Köln ) sowie Travis Meisner (Wetzlar) besetzt, Solostücke präsentiert. Am zweiten Tag wurde ein Kammermusikstück zusammen mit Profi-Musikern des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters musiziert. Die fünf Jugendlichen der Finalrunde spielten jeweils das Quartett Nr. 2 in F-Dur für Klarinette, Violine, Viola und Cello von Adam Valentin Volckmar.