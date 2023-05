Kleine Wanderung zur Burgruine Kalsmunt mit Turmbesteigung

Wetzlar. Am Samstag, 27. Mai, bietet die Tourist-Information eine kleine Wanderung von der Altstadt zur Burgruine Kalsmunt an. Nach dem Aufstieg auf den Kalsmunt erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes zur Burgruine. Heute ist von der Burg nur noch die Ruine des Turms erhalten. Treffpunkt zur anderthalbstündigen Führung mit Stadtführerin Katja Olbrich ist um 14.30 Uhr an der Kastanie am Schillerplatz. Karten kosten 6 Euro, online im Ticketshop auf www.wetzlar-tourismus.de oder in der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8. Eine Anmeldung ist erforderlich.