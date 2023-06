Klezmer-Trio „Mazel Tov“ spielt

Wetzlar. Der Förderverein Untere Stadtkirche und die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar laden zu einem Konzert des Klezmer-Trios „Mazel Tov“ für Sonntag, 25. Juni, in die Wetzlarer Untere Stadtkirche am Schillerplatz ein. Beginn ist um 17 Uhr. Das Trio wurde vom Gitarrenlehrer Jörn Martens in der Wetzlarer Musikschule gegründet und hat sich über die Grenzen Wetzlars einen Namen gemacht. Neben Jörn Martens musizieren Anna Matzen, Klarinette und Christian Krieger, Gitarre. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Konzert lädt der Förderverein zum Jahresempfang in den Kreuzgang der Unteren Stadtkirche ein.