Klinikum Wetzlar informiert: Rückenschmerzen müssen nicht sein

In einem gemeinsamen Vortrags-Dialog mit Dr. Dominik Lange, Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, wurden die Versorgungsstrategien vorgestellt. Am Klinikum Wetzlar werden Eingriffe in der Wirbelsäulenchirurgie mit dem sogenannten O-Arm durchgeführt. „Der O-Arm ist ein hochmodernes mobiles Bildgebungssystem, das die Vorteile von Computertomographie (CT) mit einer millimetergenauen Navigation bietet“, erklärte Christian Braune. „So haben Operateur und Patient ein Maximum an Sicherheit“, ergänzte Lange.