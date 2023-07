Wetzlar. Die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen (DIG) lädt für Samstag, 22. Juli, Mitglieder, Freunde, Koch- und Kulturbegeisterte zu einem besonderen Kochabend mit Pesto Genovese in die Girmeser Villa, Blasbacher Weg 3, in Wetzlar ein. Simone Gerner verbrachte ein Erasmus-Semester in Genua. Dort konnte sie viel über Stadt und Kultur erleben und sogar lernen, wie das originale Pesto Genovese vorbereitet wird. An diesem Abend will sie den Teilnehmern diese traditionelle Zubereitung näherbringen. Außerdem wird sie über ihre Erfahrungen in ihrem Auslandssemester berichten und die Stadt Genua in einem kurzweiligen Vortrag präsentieren. Beginn ist um 18 Uhr. Die Kosten für den Abend betragen acht Euro und für DIG-Mitglieder sieben Euro. Um Anmeldung bis Donnerstag, 20. Juli, per E-Mail an kontakt@dig-mittelhessen.de oder telefonisch unter 0173-3603916 (auch WhatsApp) wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Öffentliche Parkplätze in der Umgebung.