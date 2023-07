Köche verwöhnen Marktbesucher

Wetzlar. Am Donnerstag, 27. Juli, und Samstag, 29. Juli, bereiten die Köche des Zweigvereins der Köche Gießen-Wetzlar frische Gerichte für die Kunden der Wochenmärkte in der Bahnhofstraße und auf dem Domplatz zu. Angeboten werden kalte Gurkensuppe, mediterrane Quiche sowie Aprikosenkuchen mit Streuseln. Der Imbiss wird kostenfrei angeboten, eine Spende für den guten Zweck ist erbeten. Rezepte und Zutaten können direkt auf dem Wochenmarkt erworben werden. Die Wochenmärkte in Wetzlar finden donnerstags von 8 bis 15 Uhr in der Bahnhofstraße und samstags von 8 bis 14 Uhr auf dem Domplatz statt.