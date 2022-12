Kommentar: Das dünne Eis der Verschwörungserzähler

Sonntag. Im Abendprogramm läuft ein „Tatort“-Krimi. Der Dresdner Kommissar ist als Geisel in die Hände eines Verschwörungserzählers gefallen, der glaubt, der Staat habe Kinder entführt und halte sie in irgendwelchen Kellern gefangen. Der Kommissar brüllt den Mann verzweifelt an: „Das ist Blödsinn, was sie da reden. Wo haben sie denn diesen Quatsch her? Das ist Quatsch, das ist Schwachsinn. Das müssen sie doch merken.“ Nur ein Schaustück fürs Fernsehen, aber man fühlt mit. Wie soll man mit Menschen umgehen, die so etwas glauben?