Kommentar: Nutzen Sie ihr Privileg und gehen Sie wählen

Zugegeben, in diesem Landtagswahlkampf überhaupt hessische Themen zu finden, war und ist bis kurz vor dem Wahlsonntag eine echte Herausforderung. Zu mächtig und überlagernd sind die großen Themen in der Welt, im Bund und die Herausforderungen, die uns derzeit alle betreffen. Kriege, daraus resultierende Fluchtbewegungen und die Frage, ob und wie wir das schaffen können? Steigende Inflation, angespannte Wirtschaftslage, eine Energiewende, die mit allen gemeistert werden will.