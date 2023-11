Kommentar zu Bankkarte aus Holz: Trippelschritt

Und die Karte, wenn sie in die Hand genommen wird, kann in der Holzform eine alltägliche Erinnerung und Mahnung für mehr Nachhaltigkeit sein. Wichtiger aber wäre, Umweltwahnsinn in Sachen Geld direkt anzugehen. Stichwort: Bitcoin. Die angebliche „Währung“ verbraucht Energie, die dem Gesamt-Strombedarf kleinerer Länder entspricht. Würden wir als Verbraucher auf so etwas verzichten, was auch noch eine große Gefahr für die meisten Anleger darstellt, wäre wirklich etwas für das Klima getan. Und: In vielen Ländern ist die alte Karte sowieso durch das Zahlen mit dem Handy in den Hintergrund getreten. Vielleicht kommen wir in Deutschland ja auch noch mal so weit in Sachen Digitalisierung.