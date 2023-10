Kommentar zum Wetzlarer Parkplatz-Shuttle: Schlecht verkauft

Grundsätzlich ist die Idee, einen kostenlosen Hol- und Bringdienst zwischen Domplatz und den Wetzlarer Parkhäusern einzurichten, ja gut. Aber: Ein solches Angebot muss man auch gut verkaufen. Mit großformatiger Werbung. Mit frühzeitiger Öffentlichkeitsarbeit. Mit besonderen Aktionen. Wer mit dem Bus fährt, bekommt einen Kaffee in der Altstadt. So in dieser Art. Es gibt doch in Wetzlar ein Stadtmarketing. War das überhaupt eingebunden? Und so blieb der Bus über seine gesamte Laufzeit vor allem dies: unbekannt und unauffällig. Klar, dass da keiner mitfährt.