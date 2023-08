Konditoren sprechen in Wetzlar ihre neuen Kollegen frei

„Sie sind im Sommer 2020 in ihre Ausbildung gestartet. Und dann kam die Pandemie, die ein Positives hatte: Sie haben gesehen, dass es in ihrem Handwerk weiterging, denn trotz geschlossener Caféhäuser ging der Konsum weiter“, sagte Vogel. „Sie brauchen sich um ihre Zukunft keine Sorgen zu machen: Auch wenn sich die Betriebe neu aufstellen und vieles anders ist – das Caféhaus-Erlebnis kann man nicht im Internet bestellen und verschicken!“ Der Gesellenbrief gebe vielmehr die Möglichkeit, für die Zukunft zu entscheiden, ob man in die Welt gehen und Erfahrungen sammeln, die Ausbildung weiter führen, in die Industrie oder in die Forschung gehen oder auch Berufsschullehrer werden möchte.