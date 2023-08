Wetzlar. Die Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung lädt für Samstag, 16. September, um 15 Uhr zu einer Vernissage in das Reichskammergericht in Wetzlar, Hofstatt 19 ein. Die Ausstellung „Konkurrenz am Gericht – Die Anwaltsdynastien Hofmann und Zwierlein zwischen Standesdünkel und Aufklärung“ nimmt die beiden Protagonisten ins Visier: Die Juristendynastien Hofmann und Zwierlein waren die erfolgreichsten Anwaltsfamilien am Gericht. Während jedoch die Zwierleins ganz dem System des Ancien Règime verpflichtet waren, indem sie an der ständischen Reichsverfassung festhielten, einen Adelstitel erwarben und in den reichsunmittelbaren Adel einheirateten, ließen sich die Hofmanns nur bedingt auf diese alten Strukturen ein. Die Kabinett-Ausstellung ist bis zum 21. Januar, dienstags bis sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr (16. September bis 31. Oktober) und 11 bis 16 Uhr (1. November bis 21. Januar) zu besichtigen.