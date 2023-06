Wetzlar. Die heimische Sängerin Katharina Stahl gibt am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr ein Konzert in der Kreuzkirche Wetzlar, Stoppelberger Hohl 42. Sie präsentiert Lieder aus den Bereichen Pop und Soul. Dazu spielt sie selbst Klavier. Begleitet wird sie von Christian Schmidt an der Gitarre. Veranstalter ist das Team vom Frauenfrühstück. An diesem Abend sind auch Männer willkommen. Der Eintritt ist frei.