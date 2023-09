Wetzlar. „The Doors Tribute Band“ aus dem Rhein-Main-Gebiet bringen den Sound der Doors in einer mitreißenden Live-Show auf die Bühne. Das Livekonzert findet am Samstag, 23. September, um 20 Uhr im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4 bis 6 statt. Sie spielen die großen Hits der Door wie „Light My Fire“, „The End“ und „Riders On The Storm“. Der Eintritt kostet 18 Euro.