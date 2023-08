Konzert mit Dobrin Stanislawow in Hermannstein 

Wetzlar. Die Ev. Kirchengemeinde Hermannstein lädt für Sonntag, 13. August, um 18 Uhr in die Paulskirche zum Konzert mit Dobrin Stanislawow (Musiker und Komponist) ein. Stanislawow zeigt dem Zuhörer in die vielschichtigen Möglichkeiten der Panflöte, des Didgeridoos, mit der Ocean Drum und nicht zuletzt mit Nonverbalgesang und Obertongesang. Die Musik lebt in der Hauptsache von Improvisationen und ist in derselben Form nicht wiederholbar - also in diesem Sinne einmalig. Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.