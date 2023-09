Wetzlar. Das Konzert des niederländischen Blues- und Rockgitarristen Julian Sas findet am Mittwoch, 27. September, um 20 Uhr im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4-6 statt. Die Julian Sas-Band, besticht in klassischer Besetzung, mit Bass, Drums und Gitarre haben das neue Album „Electracoustic“ im Gepäck. Das Album zeigt die musikalische Bandbreite der Band auf. Der Eintritt kostet 30 Euro an der Abendkasse.