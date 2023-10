Kostümführung für Kinder in Wetzlar

Wetzlar. Friederike, die Obermagd am Hof der Familie Buff stellt fest, dass die Äpfel aus Ihrem Korb von zwei „Buffsche Buben“ gestohlen wurden. Sie stellen Friederike ein Rätsel, nur wenn sie es löst, findet sie das Versteck der Äpfel. Kinder im Grundschulalter können am Samstag, 7. Oktober, um 15 Uhr bei der Suche nach den gestohlenen Äpfeln helfen. Los geht die Suche Friederike am Lottehaus, Lottestraße 8-10. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Tickets und Anmeldung bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-997755.