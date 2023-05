Kostümführung Klatsch und Tratsch mit „Hofrätin Lange“

Wetzlar. Hofrätin Lange, Goethes Großtante, weiß allerlei Tratsch und Klatsch aus dem Reichsstädtchen zu erzählen. Die Kostümführung mit Stadtführerin Renate Ruppricht führt am Samstag, 13. Mai die Teilnehmer durch die Altstadt und berichtet von Geschichten und skandalösen Affären sich im 18. Jahrhundert in Wetzlar zugetragen haben. Der etwa einstündige Rundgang beginnt um 14:30 Uhr vor der Tourist-Information am Domplatz 8. Karten sind zum Preis von 10 Euro für Erwachsene in der Tourist-Information, Domplatz 8 oder online im Ticketshop auf www.wetzlar-tourismus.de erhältlich. Eine Voranmeldung ist erforderlich.