Kostümführung mit der jungen Lotte

Wetzlar. Bei einem einstündigen Rundgang durch Wetzlars Altstadt führt ein Stadtführer zu vielen mittelalterlichen Plätzen und verwinkelten Gassen und berichtet Interessierten von historischen Besonderheiten der Stadt. Im Anschluss an diese Stadtführung wartet die junge Charlotte Buff bereits an der Tourist-Information, um mit ihr in die Welt des 18. Jahrhunderts einzutauchen. Dabei erzählt sie, was sich damals zugetragen hat, als der junge Goethe aus Frankfurt einen Sommer in Wetzlar verbrachte, um ein Praktikum am Reichskammergericht zu absolvieren.