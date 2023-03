Wetzlar. Im Garten der Sinne an der Kreuzkirche in Wetzlar gibt es am Samstag, 15. April, von 10 bis 13 Uhr ein Kräuter-Seminar. Referentin ist die Apothekerin, Heil- und Kräuterpädagogin Beate Ruppert (Friedberg). Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung werden erbeten per E-Mail an gemeindeamt.wetzlar@ekir.de.