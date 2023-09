Kreativ durch die Herbstferien

Wetzlar. Die Volkshochschule Wetzlar bietet vom 23. bis 27. Oktober ein kostenloses Herbstferienprogramm für Schüler aus Wetzlar und Umgebung an. Unter dem Motto „Ein Bild sagt mehr“ können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren täglich von 9.30 bis 13.15 Uhr ihrer Kreativität in verschiedenen Workshops freien Lauf lassen. Zur Auswahl stehen das Erstellen einer Mixed Collage (Kurs 232-6240), Urban Sketching (Kurs 232-6241), Improvisationstheater und Tonkurs (Kurs 232-6242) sowie ein Fotokurs und Alltagskunst (Kurs 232-6243). Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Alle Materialien werden gestellt und es gibt eine Pausenverpflegung. Die Anmeldung erfolgt über www.vhs-wetzlar.de (Anmeldeschluss Montag, 9. Oktober). Fragen per E-Mail an Dragica.Pecic@wetzlar.de.