Netzwerktreffen ldk

Carola Burkert vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) gab bei ihrem Vortrag zum Beispiel einen Ausblick in den zukünftigen Arbeitsmarkt. Dabei sei deutlich geworden, dass viele Tätigkeiten in Berufen durch die voranschreitende Digitalisierung zwar ersetzbar seien, aber auch neue Tätigkeiten in den Berufen und neue Berufe entstünden. Sie betonte: „Digitalisierung bedeutet Umbruch, aber nicht Einbruch. Die Arbeit geht uns nicht aus, aber ihre Komplexität steigt.“ Man müsse in die Weiterbildung der Arbeitskräfte investieren und lernen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. So könne man auch der Arbeitslosigkeit und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Auch Landrat Wolfgang Schuster (SPD) nahm am Netzwerktreffen teil und knüpfte an: „Wir müssen lernen, den Arbeitsmarkt zu gestalten, sonst gestaltet er uns und unsere Arbeit.“