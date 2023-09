Kreiskirchlicher Mirjamgottesdienst in Nauborn

Wetzlar-Nauborn. Zum diesjährigen Mirjamgottesdienst lädt der Evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill herzlich ein. „Visionärinnen – gestern und heute“ lautet das Thema, das die Bibeltexte Joel 3, Vers 1 und Apostelgeschichte 2, Vers 17 in den Mittelpunkt stellt. Der Gottesdienst findet am Sonntag, 8. Oktober, um 14 Uhr in der Evangelischen Kirche Nauborn, Kirchgasse 3 statt. Von der rheinischen Kirche initiiert, geht es im jährlichen Mirjamgottesdienst um die Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen in Kirche und Gesellschaft.