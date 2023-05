Wetzlar. Für Kinder von 7 bis 11 Jahren bieten die Städtischen Museen Wetzlar am Samstag, 13. Mai, um 14 Uhr eine kriminalistische Schnitzeljagd „Die Geheimschränke im Palais Papius“ in der Sammlung Lemmers-Danforth, Kornblumengasse 1 an. Um Anmeldung wird gebeten bis zum 11. Mai telefonisch unter 06441-99-4131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de; Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro.