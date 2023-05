Wetzlar. Krissy Matthews Band tritt am Dienstag, 16. Mai, um 20 Uhr im Kulturzentrum Franzis, Franziskaner Straße 4-6 auf. Krissy Matthews hat sich den Ruf erworben, einer der einzigartigsten Gitarristen des 21. Jahrhunderts zu sein. Mit seiner Band gab er über 1000 Konzerte in Großbritannien, China, Russland und Europa. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 25 Euro.