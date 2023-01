Licht und Schatten im Wetzlarer Nahverkehrsplan

Unter anderem haben sich die Fahrgastvertreter mit der Erschließung einzelner Wohngebiete befasst. Und regen an, im Bereich Ludwigstraße/Bredowstraße in der Kernstadt eine weitere Haltestelle der Linie 16 einzurichten. Die grundsätzliche Überplanung des gesamten Fahrplankonzepts begrüßt der Fahrgastbeirat. Bislang ist der Busverkehr in Wetzlar maßgeblich auf den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ausgerichtet. Das ermöglicht dort kurze Umstiege, allerdings nur dort. An anderen wichtigen Haltestellen sind Umstiege im Fahrplan zumeist nicht vorgesehen. Ganz praktisch bedeutet dies: Wer zum Beispiel von Büblingshausen ins Westend will, der muss erst zum ZOB fahren. Einen Umstieg am Leitzplatz, der mindestens zehn Minuten Fahrzeit einsparen könnte, sieht der Fahrplan nicht vor.