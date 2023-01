Kulturschaffende bilden Netzwerk

Wetzlar (red). Das städtische Kulturamt lädt Kulturschaffende in Wetzlar zu einem Auftakttreffen zur Umsetzung der Kulturkonzeption mit dem Thema „Ein ‚Netzwerk Kultur‘ für die Kulturschaffenden in Wetzlar“ für Montag, 30. Januar, 18 bis 20.30 Uhr, in die Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6 ein. Um Anmeldung per E-Mail an sylvia.beiser@wetzlar.de. Kontakt: Telefon 06441-99-4110.