Wetzlar. Die Band „bölter.“ mit Frontmann Philip Bölter, Heiko Peter am Schlagzeug und Steffen Knauss am Bass stellen am Donnerstag, 20. April, 20 Uhr im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4-6 ihr deutschsprachiges Debüt-Album „Therapie“ vor und schlagen damit eine Brücke von den Wurzeln des Blues zu deutschsprachigen Liedermachern. Der Eintritt kostet 13 Euro an der Abendkasse.