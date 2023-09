„Kunst im Gespräch“ in der Schnitzlerischen Buchhandlung

Wetzlar. In der Reihe „Kunst im Gespräch“ wird die Kunsthistorikerin Frau Dr. Susanne Ließegang die Werke des Künstlers Joseph Beuys anhand der Sammlung von Ludwig Rinn aus Heuchelheim vorstellen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr in den Räumen der Schnitzlerischen Buchhandlung, Wetzlar, Weißadlergasse 5 statt. Anmeldungen per E-Mail an info@schnitzler-buch.de oder unter Telefon 06441-45101.