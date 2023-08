„Kunst kennt kein Alter“ zur Stilllebenmalerei

Wetzlar. Im Rahmen der Kooperation mit dem Seniorenbüro Wetzlar heißt es am Mittwoch, 6. September, um 15 Uhr im Stadtmuseum Wetzlar wieder: Kunst kennt kein Alter. Diesmal widmet sich der wissenschaftliche Mitarbeiter Martin Beer dem Genre des Stilllebens. Dieses hatte im 17. Jahrhundert, insbesondere durch Werke aus Holland und Flandern seine Blütezeit. Vorgestellt werden die Stillleben von Abraham Mignon, der einige Zeit seines Lebens in Wetzlar verbrachte, und Jan Pawel Gillemans, deren Bilder es dem Betrachter ganzjährig erlauben, in voller Blütenpracht zu schwelgen. Die Kurzführung von 30 Minuten ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.