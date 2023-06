Kunst-Workshop im Stadtmuseum

Wetzlar. Zum Workshop „Experimentelle Kunstwerkstatt: Monotypie“ lädt das Stadtmuseum Wetzlar, Lottestraße 8-10, am Freitag, 23. Juni, von 14 bis 17 Uhr ein. Der Workshop ist geeignet für alle ab 12 Jahren. Die Monotypie ist eine Technik zwischen Druck und Zeichnung, die jedes Mal ein einzigartiges Bild entstehen lässt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Kostenbeitrag beträgt 12 Euro (inkl. Eintritt und Material). Anmeldung bis zum 21. Juni erbeten, telefonisch unter der 06441-99-4131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de.