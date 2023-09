Wetzlar. Einen Kunstworkshop für Kinder ab 8 Jahren zum Thema „Das ‚Ich‘ malen“ bietet das Stadtmuseum Wetzlar am Mittwoch, 20. September, von 16 bis 18 Uhr an. Passend zum Weltkindertag zeigt Kunstpädagogin Alexandra Chernova, wie man Porträts anfertigt. Um Anmeldung unter Telefon 06441-99-4131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de wird gebeten.