Wetzlar. Einen Kunstworkshop „Zeichnen und Spielen im Museum“ für Kinder ab 6 Jahren, unter Anleitung von Kunstpädagogin Alexandra Chernova, bietet das Stadtmuseum Wetzlar am Sonntag, 27. August, von 14 bis 15 Uhr an. Kostenbeitrag: acht Euro (inkl. Eintritt und Material). Anmeldung: telefonisch unter 06441-994131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de.