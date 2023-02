Wetzlar. Eine Kuratorenführung „Wetzlarer Malerei seit 1800“ findet am Freitag, 17. Februar, um 18 Uhr im Stadt- und Industriemuseum Wetzlar, Lottestraße 8-10 statt. Neben bereits gezeigten Werken ab 1800 aus der Maler-Dynastie Deiker, des Wetzlarer Romantik-Malers Friedrich Christian Reinermann sowie Bildern aus der Sammlung Friedwart Bruckhaus, werden stadtgeschichtlich bedeutende Neuerwerbungen vorgestellt. Für das 20. und 21. Jahrhundert stehen hier exemplarisch Objekte von Paul Klose oder Dieter Mulch. Anmeldung bis zum 17. Februar per E-Mail an museum@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-994131.