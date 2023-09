Kurzfilme mit ukrainischen Themen in Wetzlar

Wetzlar. Im Rahmen der Interkulturellen Woche des Lahn-Dill-Kreises lädt der ukrainische Förderverein für das Gedenken an die ukrainischen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs (GUKEW) für Freitag, 22. September, um 18.30 Uhr in die Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6, zu einem Filmabend ein. Auf dem Programm steht der Foto-Film „Entlang der Frontlinie“ von Andriy Kotlyarchuk, die Dia-Show „Ukrainische Militär-Tattoo-Kultur“ von Volodymyr Chernov und der Kurzfilm „Ukrainischer Liederabend in der Wetzlarer Musikschule“.