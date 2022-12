Kurzfilmtag im Franzis

Wetzlar. Das Kulturzentrum Franzis, Franziskaner Straße 4-6, ist am Mittwoch, 21. Dezember, Veranstaltungsort beim diesjährigen Kurzfilmtag. Das Kurzfilmprogramm richtet sich an verschiedene Altersgruppen. Gezeigt werden insgesamt vier Kurzfilmprogramme. Los geht es um 14 Uhr mit „KUKI – Kurze für Kids 4+“, die vier Animationsfilme haben eine Laufzeit von insgesamt 40 Minuten. Der Eintritt kostet 1 Euro. Ab 16 Uhr heißt es „Best of Deutscher Jugendfilmpreis 2022“ gezeigt werden acht Filme (Animationsfilme, Spielfilme, Dokumentarfilme) für Jugendliche ab 12 Jahren, der Eintritt beträgt 2 Euro. Ab 18 Uhr geht es weiter mit „Girls Boys Mix – Queere Filme zur längsten Nacht“. Für Jugendliche ab 12 Jahren, der Eintritt kostet 5 Euro. Die letzte Filmvorführung beginnt um 20 Uhr, mit dem Titel „Do you have the shine?“ Es werden neun Filme gezeigt, durchgehend im Originalton mit Untertiteln. Geeignet für Jugendliche ab 16 Jahren, der Eintritt kostet 5 Euro. Programminfos auf https://kurzfilmtag.com.