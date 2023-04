Ladies’ Circle 86 spendet ans Frauenhaus Wetzlar

Wetzlar. Der Ladies` Circle 86 Wetzlar hat 2686 Euro an das Frauenhaus Wetzlar gespendet. Die Kassiererin des Serviceclubs, Tanja Schneider: „Dies ist unsere größte Spende, seit es den LC 86 Wetzlar gibt.” Die Spendensumme wurde durch verschiedene Aktionen, wie den Verkauf von „Charity Cards” – selbst gestaltete Weihnachtskarten – und Mistelzweigen in der Adventszeit und Frühblühern vor Ostern gesammelt. Die „Charity Cards” waren speziell für den Ladies’ Circle angefertigt und hatten weihnachtliche Motive. Diese konnten in ausgewählten Geschäften in der Altstadt erworben werden. Die Frauen des LC 86 Wetzlar haben zudem selbst Mistelzweige geerntet und diese auf dem Wochenmarkt verkauft.